Gabriel Jesus è un futuro che sarà probabilmente lontano da Manchester. Dopo l'arrivo di Erling Haaland, il brasiliano del City potrebbe lasciare il club, anche se non ha ancora preso una decisione sulla prossima ed eventuale destinazione, come dichiarato nell'intervista rilasciata a ESPN Brasile: "Il mio futuro è ancora incerto, ho un contratto con il City e ho già espresso i miei desideri al club e al mio agente. Ho le idee chiare, ma per adesso posso dire solo di essere molto felice qui. Nei prossimo giorni prenderò una decisione sul mio futuro".