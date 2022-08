Giovanni Galeone, allenatore amico di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a TuttiConvocati: "Ora è una decina di giorni che non sento Max, io dico che non mi ascolta più...Lui fa quello può, avrebbe bisogno di almeno 4 giocatori per avere una squadra competitiva. Senza Pogba e DiMaria è difficile dare un gioco a questa squadra"