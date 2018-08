Danilo Gallinari, stella dell'NBA e grande tifoso rossonero, parla a La Gazzetta dello Sport della maxi operazione Caldara-Higuain-Bonucci: ​"Bonucci? Ammetto che è una brutta botta, perché il capitano è fondamentale in qualsiasi squadra, che si tratti di calcio o basket non fa differenza. Bonucci era anche uno dei miei giocatori preferiti nel Milan, insieme a Cutrone, Bonaventura e Calabria. Gattuso? L’importante è che nessuno tocchi lui, il mitico 'Ringhio'. È il nostro vero top player, anche ora che allena. Metterlo in discussione, dopo quello che ha fatto nella scorsa stagione, mi sembra pura follia. Se fosse possibile, uno così me porterei ai Clippers...".