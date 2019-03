L'ex calciatore della Juve Emanuele Giaccherini parla a Tutto Cesena della sua esperienza in bianconero: "La gara da ricordare? Troppo facile: Cesena-Milan 2-0. Quella sera di settembre 2010 ci guardava tutto il Mondo. Quella sera tutti aspettavano Ibrahimovic, la vittoria del Diavolo. Ed invece abbiamo vinto noi, grazie anche a un mio gol. Come partita da dimenticare scelgo invece un Cesena-Juventus andato in scena sempre in quella stagione. Quella volta riuscimmo a strappare alla Vecchia Signora un buon 2-2. Io, però, in quel match riuscii a sbagliare in maniera clamorosa un gol incredibile. Un gol già fatto..."