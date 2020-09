Ciccio Graziani ha dubbi sul colpo Morata, nuovo attaccante della Juve: "Mi sembra una soluzione di ripiego - dichiara a Radio Sportiva -. La Juventus ha ripreso un giocatore che conosce l'ambiente, che è ben voluto e che può giocare con Ronaldo. Sono arrivati all'obiettivo minimo dopo aver puntato al massimo con Suarez e Dzeko. Lo spagnolo è un giocatore importante, ma tra lui e il bosniaco prendo il secondo perché lo ritengo superiore. In ottica Champions è un'operazione che non mi convince molto. Inter? Il problema sono le cessioni, senza non riusciranno a rinforzarsi ancora. Ma credo che sarà una squadra rabbiosa, con una sfida quasi ossessionante davanti, è l'unica che può davvero impensierire la Juventus nella lotta scudetto".