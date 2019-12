Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra il suo Salisburgo e il Genk, Erling Haaland ha anche parlato delle voci sul suo futuro: "In questo momento mi concentro solamente sul mio lavoro. Penso a giocare a calcio e a divertirmi. Mi godo questo momento, il mio obiettivo è fare bene col RB Salisburgo. Per me non è affatto difficile". L'attaccante norvegese classe 2000 piace alla Juve.