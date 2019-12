Kai Havertz è il gioiello di questo Bayer Leverkusen, anche domani sarà tutti i riflettori saranno puntati su di lui. Che però pensa solo al campo: “Tutto è ancora possibile. Dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento giusto, vogliamo vincere poi vedremo”. Intanto su di lui c'è mezza Europa, compresa la Juve: “Sinceramente sono discorsi che non mi interessano. Ci sono ancora tante partite importanti, mi concentro sul Bayer. Giochiamo queste partite, poi vedremo cosa succederà. Ora penso solo alla mia squadra e alla partita di domani. Sono appena rientrato dall'infortunio e voglio far bene in campo”. A sua volta anche Havertz ammette di seguire con attenzione la Juve: "Mi interessa il calcio internazionale e ovviamente seguo una società così blasonata. Mi piace vedere altre squadre, altri campionati, quindi seguo anche la Juventus, che è una grande squadra con grandissimi giocatori”. In particolar modo, Havertz attende il duello con Gigi Buffon: “È speciale affrontare una leggenda del calcio come lui. È stato ed è ancora un idolo, non solo per me, ma per tanti giocatori. Lui ha scritto la storia del calcio ed è bello affrontare i migliori”.