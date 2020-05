Il Manchester United deve sbarazzarsi di Paul Pogba. Il duro attacco al centrocampista francese, obiettivo di Juventus e Real Madrid, arriva dall'ex dei Red Devils Paul Ince, che a Paddy Power spiega:"Ciò che è deludente è il modo in cui ha agito, il suo comportamento e le sue esibizioni riflettono che non è sicuro della sua decisione. Questo è paragonabile a Bruno Fernandes, e al suo arrivo allo United, ed è pazzesco. Se rendesse al meglio, potresti perdonare il suo comportamento anche quando è un incubo per il club, ma non lo fa. Allora perché preoccuparsi? Se non rende, è meglio lasciarlo andare e sbarazzarsi di lui. Il modo in cui si è comportato di recente non è positivo per il club. Ci sono state troppe distrazioni, troppe segnalazioni su di lui e sul suo comportamento, quindi il suo tempo per me è scaduto".