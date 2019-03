Il ritorno in panchina di Zidane al posto di Solari fa tornare il sorriso sulla labbra a Isco. Il trequartista spagnolo ha dichiarato: "Per tutti noi è fantastico riaverlo qui al Real Madrid. Lo conosciamo bene, è stato un grandissimo calciatore e da allenatore ha già vinto tutto. Gli fa onore il fatto di essere tornato in un momento così difficile, vuol dire che ama questo club".



Niente da fare per la Juventus? Isco è da tempo un pallino di Allegri, ma a questo punto sarà difficile per il ds bianconero Paratici riuscire a strapparlo al presidente Florentino Perez. Lo stesso discorso vale per il Manchester City di Guardiola, altro grande estimatore del nazionale spagnolo.