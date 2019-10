L'ex difensore della Juventus Mark Iuliano fa il punto della situazione in casa Juve parlando ai microfoni di Sky Sport: "Nell'idea del calcio di Sarri, che è evoluto, c'è anche la maniera di difendere. Guarda la linea rispetto a dove è la palla piuttosto che andare a uomo, uno contro uno a controcampo. L'idea di Sarri è diversa rispetto a Conte o Allegri e per arrivare prima in avanti a volte tralascia la marcatura a uomo per fare marcatura di reparto. Se non prendi gol non analizzi neanche una situazione rispetto ai gol che fai. La Juve sta subendo però gol che in altri anni non avrebbe mai subito. Sui falli laterali o calci da fermo era sempre stata aggressiva. Con Sarri il difensore dovrebbe essere più aggressivo nell'attaccare lo spazio della palla che arriva. La Juve ieri ha avuto difficoltà a fare il gol contro la Lokomotiv a cui mancavano tanti giocatori. Sulla carta doveva essere più facile ma ormai in Champions non ci sono più partite facili. Ci sono errori singoli in una squadra che gioca di reparto".