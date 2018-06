Martin Jorgensen, ex calciatore di Fiorentina e Udinese ha parlato a TeleRadioStereo 92.7 del Mondiale in Russia: “Tutto dipende da lui – dichiara Jorgensen parlando della nazionale danese -, se gioca bene la squadra gira. Schmichael è un ottimo portiere e la retroguardia è molto solida.Ha qualità per giocare in queste squadre, l’interesse può aumentare se farà un buon mondiale.” ​