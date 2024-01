Juve, senti Jugovic: 'Come nell'atletica, conta il finale... Adzic come me? Mi ricorda più un altro ex bianconero'

Redazione CM

L'ex giocatore della Juventus Vladimir Jugovic, ultimo rigorista della Champions League vinta nel 1996, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni più interessanti.



"Inter campione d'inverno? È un bel traguardo, però intermedio. Come nell’atletica, conta lo sprint finale".



ALLEGRI VALORE AGGIUNTO - "Sì, perché Allegri è un allenatore che punta sempre a vincere. E non è poco... Non avrà un gioco divertente come Klopp e Guardiola, ma i risultati parlano per lui. È un vincente e la sua esperienza sarà un valore aggiunto nella rincorsa all’Inter. Il suo è un modo di giocare piuttosto italiano. Però alla fine, al di là dei gusti, conta alzare i trofei e non lo spettacolo. Poi se puoi abbinare entrambe le cose è ancora meglio".



YILDIZ - "Mi ha impressionato, Yildiz: davvero un bel talento. È giusto che i tifosi sognino e facciano paragoni con i campioni del passato. Ha soltanto 18 anni. Vedremo…».



ADZIC - "Conosco bene Adzic, è un centrocampista che abbina fisico e tecnica. Se devo essere sincero, a me ricorda più un altro ex juventino: il tedesco Andy Moeller. Dovrò pagare una cena all’agente di Adzic…".