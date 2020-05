Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, parla ai microfoni di Tuttosport di Raul Jimenez, attaccante che piace alla Juve: "E' un attaccante che lavora tantissimo per la squadra pur riuscendo a segnare molto. Dà sempre il milla per mille ed è uno a cui non devi dire niente quando scende in campo. Con Ronaldo si integrerebbe benissimo perché ama stare al centro dell'area e sono convinto che in mezzo a tanti campioni migliorerebbe ancora".