Kaio Jorge, stellina del Santos, obiettivo di mercato della Juventus, vuole restare in Brasile. Queste le sue parole rilasciate ai media brasiliani: “Lascio queste cose al mio manager, non mi faccio coinvolgere, le gestisce lui. Io ora sono molto felice al Santos e voglio continuare a far bene, a crescere, a migliorare il mio calcio. Ogni giorno imparo qualcosa in più e divento più forte. Il calcio si è fermato nel momento migliore della mia carriera, ma sono sicuro che quando torneremo a giocare ripartirò da dove avevo lasciato, sono concentratissimo e mi alleno tanto ogni giorno. Il primo gol? Non vedevo l'ora di segnarlo, ci pensavo prima di addormentarmi e di allenarmi, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento e sarei stato in grado di farlo. Ma il mio obiettivo è fare molto di più”.



LE CIFRE - Sotto contratto sino al 2022 con il Santos, il giovane brasiliano ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, con la Juventus che ha avviato una trattativa col club per non provare a strapparlo a una cifra più bassa. Non sarà facile, ma i bianconeri ci sono. E intanto, Kaio Jorge, non vede l'ora di riprendere a giocare.