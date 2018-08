L'ex stella di Milan e nazionale brasiliana Kaka ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Kaka ha trascorso parte della carriera al Real Madrid proprio in compagnia dell'asso portoghese: ​"È bellissimo giocare con lui, anche se impegnativo, perché Cristiano è molto competitivo e vuole vincere sempre - ammetta Kaka -. Gli anni che ho vissuto al Madrid sono stati molto intensi e positivi. Sono molto legato a Cristiano. Divo nello spogliatoio? Proprio no. Al Real all’inizio c’era il gruppo di quelli che parlavano portoghese, Pepe, Marcelo, e poi appunto io e Cristiano. Ci trovavamo bene. Cristiano è amichevole, molto socievole. Porta energia e la Juve ha fatto benissimo a ingaggiarlo. Anche perché, con la cura maniacale che ha del suo corpo e la sua professionalità, potrà restare al top ancora per tanti anni».