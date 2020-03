Ha un contratto in scadenza nel 2024, ma il suo futuro è tutt'altro che delineato. Harry Kane, attaccante inglese classe 1993, durante una diretta su Instagram non ha escluso un addio al termine della stagione: "​Resto al Tottenham? Me lo chiedono spesso. Non posso dire né sì né no. Amo gli Spurs, li amerò per sempre. Ma devo pensare anche alle mie ambiziosi. Voglio vincere, se la squadra non può farlo è giusto considerare tutte le opzioni. Non posso dire che resto sicuramente". Con la maglia del Tottenham ha segnato 181 gol in 278 partite. Kane è uno degli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione.