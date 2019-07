Ci sono sconfitte e sconfitte, lo sa bene la Juventus, che poco più di un anno fa applaudiva Ronaldo allo Stadium, sebbene l'eliminazione in Champions. Stavolta, la posta in gioco era molto più bassa, ma la vittoria del Tottenham arriva dopo un gol da fantascienza di Harry Kane, al 94'. Ecco le parole del centravanti inglese nel post-partita: ​“Abbiamo fatto bene, anche se è stato difficile giocare con questo caldo - le sue parole a fine partita. Abbiamo offerto una buona prova, dobbiamo riprendere il nostro cammino da dove lo abbiamo lasciato. Il gol è probabilmente uno dei più belli che abbia mai fatto in carriera: ho visto che il portiere spesso era fuori dai pali, così ho pensato che se ce ne fosse stata la possibilità avrei provato a sorprenderlo e la palla è entrata”.