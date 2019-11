Dichiarazioni di circostanza o dichiarazioni d'amore? La differenza è decisiva, ma per il momento non è tempo di preoccuparsene. Anche perché ​N'Golo Kanté sembra avere le idee chiare circa il suo futuro e ai microfoni di ​Telefoot dichiara che al Chelsea sta bene e che "non si vede a giocare in un altro campionato". C'è la possibilità di chiudere la carriera a Stamford Bridge? Gli viene chiesto. "Perché no?" risponde il francese.

Il centrocampista campione del mondo era stato accostato alla Juve e al Real Madrid.