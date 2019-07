Al Corriere dello Sport, Ruud Krol, ex difensore olandese - con un passato italiano, soprattutto al Napoli - ha parlato dell'affare De Ligt alla Juventus: "Per un difensore forse 75 milioni sono troppi - le sue parole - . Per De Ligt invece sono pure pochi, almeno secondo me. Tra qualche anno tutti si accorgeranno del grande investimento che ha fatto la Juventus. In futuro varrà tanti soldi in più, ha già dimostrato tanto e può migliorare ancora moltissimo. Sono convinto che possa diventare il più grande di tutti. A chi assomiglia? Difficile dirlo. Forse perché non ho mai visto uno così forte alla sua età, secondo me è unico. Lui è speciale, ha qualità che non s'imparano da nessuna parte".