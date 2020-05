Marash Kumbulla, difensore del Verona, parla a Sportweek: "Mi è sempre piaciuto Chiellini per la cattiveria agonistica che mette in partita - le sue parole -, ma per me i tre più forti sono Van Dijk, Sergio Ramos e De Vrij. Di Van Dijk vorrei la forza fisica, è devastante soprattutto nei duelli aerei. Del centrale del Real Madrid vorrei l’’esperienza e la garra che mette in partita. Del difensore dell’Inter vorrei la lettura delle azioni: capisce prima dove può finire la palla".