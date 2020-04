Leroy Sané è il sogno di mercato del Bayern Monaco. L’agente dell’esterno del Manchester City, Dair Smoljan, ne parla a Sport Bild: “Da ora in poi abbiamo ufficialmente il mandato per curare gli interessi di Leroy Sané e possiamo condurre le trattative. Il Bayern è l'unico club in Germania che Leroy considera adatto a lui, perché crede che abbia le possibilità di vincere la Champions League, il suo grande obiettivo”. Sul giocatore ha messo gli occhi anche la Juve.