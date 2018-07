Mikkel Beck, agente di Lucas Digne - terzino del Barcellona da tempo nel mirino della Juventus - ha parlato del suo futuro a Get Football News: “Abbiamo sempre un lungo contratto con il club, che è molto contento di Lucas. Questa non è una situazione nel quale la società ci dice di andarcene o nella quale siamo noi a dire di voler andare via. Il Barça il giocatore si apprezzano a vicenda. Si vuole sempre giocare di più, ma abbiamo fatto la scelta di venire a Barcellona: vediamo cosa succede, al momento non ci pensiamo. Questo è il più grande club del mondo, e non lasci il più grande club del mondo”.