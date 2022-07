Andrea D’Amico, agente del talento della Juventus Nicolò Fagioli, parla a Sky: Abbiamo già cominciato a parlare, e ci siamo dati appuntamento a fine tournée per fare un bilancio a tutto tondo. Parliamo di un giovane che ha fatto molto bene, con continuità, vincendo la Serie B, e del quale nessuno mette in dubbio il talento, ma che ha bisogno di spazio e continuità. L’auspicio è che gli venga data la stessa importanza che avrebbe un calciatore con un passaporto diverso. Quando ti alleni con i campioni impari molto, ma hai bisogno della fiducia dell’allenatore e di poter sfogare in campo quello che impari. Con un progetto del genere in una grande squadra si cresce molto. Se questo non c’è è meglio la continuità".