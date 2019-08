L'analista finanziario di Banca Imi, Alberto Francese, ha raccontato attraverso il Corriere di Torino la situazione economica della Juventus. "Avevo previsto che nei prossimi tre bienni, dal 2018-19 al 2020-21 i conti sarebbero rimasti in rosso. Perdite rilevanti legate all’arrivo di Cristiano Ronaldo, che pure è una svolta per il piano di sviluppo bianconero. La sensazione è che le tante cessioni di oggi siano figlie di obblighi di bilancio? Le perdite possono essere sanate in diversi modi. E le plusvalenze sono uno strumento che i club utilizzano da sempre. Alla Juve i giocatori del vivaio ne garantiscono ogni anno per 40-50 milioni. La società è sana, perché servono comunque? Gli obiettivi sportivi sono stati centrati in parte. L’effetto Ronaldo è stato forte su biglietteria e merchandising, ma ancora non basta. Il trading dei giocatori è decisivo. Si parla di Dybala allo United per Lukaku e conguaglio per una quesitone di plusvalenza più che altro? Vendere un Dybala e prendere un giocatore “equivalente” mantiene il valore sportivo e aiuta a coprire le perdite", le sue parole.