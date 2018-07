La modella Letizia Filippi, che ha avuto una storia con l'asso portoghese, conferma i rumors: "Sono sicura che Cristiano Ronaldo arriverà in Italia: già durante la nostra relazione mi confidò più volte la sua volontà di concludere la sua carriera nel nostro campionato. Sono convinta che si troverà molto bene e io, che sono di fede juventina, andrò allo Stadium a tifare per lui", come riportato da Ansa.