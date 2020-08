Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal seguito dalla Juve, parla del suo futuro: "Non ne abbiamo ancora parlato. Io penso solo a finire la stagione, non abbiamo parlato ancora di niente col club. Il futuro di Aubameyang legato al mio? Sappiamo che Auba ha parlato spesso con il club e non posso legare il mio futuro a quello di qualcun altro. Da quando è arrivato da noi tutti sanno che il nostro rapporto è buono. Parliamo sempre di tutto, non solo di calcio. E' un bravo ragazzo. Ecco perché tra noi è diventato davvero facile".