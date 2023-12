Fabrizio Lioi, l'agente di Koni De Winter, che stasera sarà avversario della Juventus con il suo Genoa, parla a TuttoJuve.com: "Il futuro? Vuole centrare il numero di partite necessario ad ottenere il riscatto, ovviamente aiutando il Genoa a restare in Serie A perché questa è una delle condizioni del prestito con obbligo condizionato. Un obiettivo concreto è la chiamata all'Europeo con la maglia del Belgio, non è riuscito ad esordire a causa dell'infortunio che ha rimediato al naso".



Sulla Juve: "Che partita sarà? Per Koni sarà una partita come le altre, perché la Juventus rappresenta il recente passato. Non è che si emozionerà più di tanto, giocherà come se dovesse affrontare Inter, Milan, Napoli. Se la Juve potrebbe essere un rimpianto? Koni è intelligente e freddo, ha voltato pagina ed è concentrato solo sul presente. Non pensa a null'altro, il suo primo pensiero è il Genoa. E' concentrato unicamente a centrare tutti i suoi obiettivi".