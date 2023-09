Classe 1998, 25 presenze e 8 gol fra la scorsa stagione e l'inizio di questa con la maglia del Sassuolo, Armand Laurienté nel 4-2 dei neroverdi contro la Juventus ha disputato una grande partita, con tanto di rete iniziale, grazie alla complicità di Szczesny.



Intervistato da Sportitalia.com, parla Roberto Meloni, l'agente del francese ex Lorient: "Se interessa alla Juve? A Giuntoli so che il giocatore piace, ma i bianconeri oggi hanno una strategia diversa ed un modo di giocare differente da quello adatto a Laurienté. Poi ripeto: a Giuntoli piace, lo segue dai tempi del Napoli. La stagione è lunga e le finestre di mercato anche".



L'agente prosegue: "Se piace ad altri club italiani? Questa estate siamo stati abbastanza tranquilli e lineari su quelli che sono i nostri piani, cioè riprendersi da questo brutto infortunio. Non tanto per la sua entità quanto per il fatto che gli ha fatto fare una stagione con il ginocchio sempre gonfio, con infiltrazioni e quant'altro. Ha fatto comunque una bella annata, ma sempre con questo freno. Ora vuole vivere in pieno ed al meglio quest'anno".