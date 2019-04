Marcello Lippi, nel giorno del suo 71esimo compleanno, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Fra i temi affrontati dall'ex c.t. della Nazionale c'è la sfida di Champions tra Ajax e Juventus. “Ho tanti ricordi positivi legati a questa sfida", racconta l'ex tecnico bianconero, che in finale contro gli olandesi vinse l'ultima Champions League della storia del club: "Auguriamoci sia così anche la prossima settimana. Il primo match non è stato negativo ma l'Ajax gioca meglio in trasferta che in casa, e gioca un calcio molto importante”.



SU ALLEGRI - “Con i risultati che ha ottenuto non c'è bisogno di difenderlo. La toscanità ci accomuna e vede molto bene il calcio dalla panchina, cosa è necessario fare e cambiare”.