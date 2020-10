Marcello Lippi, ex ct della Nazionale ed ex allenatore di Atalanta e Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.



GASPERINI E LO SCUDETTO - «Però ha detto anche un’altra cosa: che non gli dispiace che se ne parli, ma che lo facciano gli altri. Dopo di che spiega anche che ora la sua squadra si sente più forte mentalmente, che gestisce meglio le difficoltà: è esattamente quello che appare all’esterno. E oggi l’Atalanta gioca un calcio internazionale più di tutti, anche di quelle che chiamiamo grandi. Io vedo la Juve ancora un gradino sopra tutte, ma vedo anche un divario molto diminuito, fra la Juve e le altre: e lì, fra le altre, c’è anche l’Atalanta».



CHAMPIONS OSTACOLO? - «Al contrario: quello è un gruppo che si entusiasma a fare cose importanti. Ad agosto era già in semifinale, il Psg ha avuto una botta di fortuna negli ultimi due minuti: ci credono, e anzi sarà un modo per trovare ancora più convinzione, più autostima».