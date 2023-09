Ci pensa Marcello Lippi a riportare in alto le quotazioni della Juve in ottica scudetto. Lo fa ai microfoni di Calcio Saudita: "La Juve ha le caratteristiche di sempre: grande voglia di lottare e un mix interessante tra giovani e giocatori già affermati. E poi non ha le coppe, quindi potrebbe essere la terza squadra, dietro Inter e Milan, a lottare per lo scudetto".