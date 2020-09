Il difensore croato Dejan Lovren ha parlato dal ritiro della sua Nazionale, soffermandosi su Cristiano Ronaldo in vista della sfida di Nations League contro il Portogallo: “Non ha bisogno di parole per descriverlo. Ha giocato al top per 15 anni. Ronaldo è il migliore giocatore nella storia recente del calcio. È una macchina, e ogni anno lo dimostra al mondo. Merita assoluto rispetto, quello che fanno lui e Lionel Messi sono cose fuori dall’ordinario. Sarà una sfida difficile. Sento persone parlare della sua età ma dovrebbero vedere i suoi numeri e le sue prestazioni sotto porta. Ronaldo è pericoloso sia a 35 anni che a 36 anni, lo sarà anche quando avrà 40 anni”.