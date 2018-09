Marcelo è stato l'obiettivo per la fascia sinistra della Juventus la scorsa estate. E lo è anche per il mercato di gennaio, visto il rapporto con Lopetegui che non è iniziato nel migliore dei modi: prima la sostituzione con il Girona, poi le lamentele dell'ex Fluminense, infine l'allenamento con la squadra riserve. Il brasiliano, però, prende parola e allonatana il suo addio al Real Madrid.



Queste le parole del terzino brasiliano, rilasciate a Real Madrid TV: "In questo periodo della mia carriera sono elettrizzato e ho la voglia di giocare come se avessi 18 anni, come se fossi Vinicius. Rimango in Spagna, al Real Madrid, fino alla fine della mia carriera". Parole che chiudono la porta a ogni ipotesi.