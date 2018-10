Dopo la sconfitta contro il Levante in Liga, Marcelo ha parlato ai microfoni di BeIn Sports: “Il pallone non voleva entrare, peccato perché abbiamo fatto grandi cose. Il Levante ha solo sfruttato i nostri errori ma non ci abbiamo provato in tutti i modi. Siamo con Lopetegui fino alla morte, dobbiamo lasciarlo lavorare. Ronaldo? È ingiusto valutare gli attaccanti all’inizio della stagione, anche quando Cristiano Ronaldo non faceva gol si diceva che il Real Madrid aveva bisogno di un centravanti. Poi però CR7 ha zittito tutti. Siamo preoccupati ma non impauriti."