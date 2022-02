L'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Credo che, se la Juve vuole avere uno zoccolo duro, sia obbligata a costruirlo da subito. Dybala e De Ligt non puoi perderli, per talento e carta d'identità devi tenerli. Con Chiesa, Vlahovic e altri sono il futuro".