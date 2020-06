Simone Marmorini, ex centrocampista del Sansovino allenato da Sarri, ha parlato al Corriere dello Sport: “Era chiaro a tutti che Sarri fosse una persona non comune, non banale, sopra la media. Capace di incidere, che ti segna, in campo e dal punto di vista umano. Da Sarri ho appreso la capacità di elaborare e trasmettere un metodo e grande cultura del lavoro. In quegli anni ho avuto come allenatore anche Loris Beoni, che ora fa parte del suo staff. Allora il suo modulo era il 4-2-3-1, il palleggio non era la caratteristica principale. Adesso Sarri ha dato anche qualità estetica al gioco, che è molto moderno e non può fare a meno del vertice basso davanti alla difesa”.