Giancarlo Marocchi ha commentato il momento della Juventus ai microfoni di Radio24, nel corso della trasmissione Tutti Convocati: "E' inutile pensare alle difficoltà della Juve, in questi 10 giorni bisogna solo sperare che cambi qualcosa per l'Atletico Madrid, che Allegri faccia le scelte giuste. Poi le valutazioni si faranno dopo. Adesso non si recupera più nulla, non la condizione fisica, non la tattica. Ora bisogna solo fare quadrato in vista dell'Atletico. Non credo ci siano problemi nello spogliatoio della Juve, Ronaldo si comporta bene con i compagni. Poi, ripeto, si faranno valutazioni sul futuro di Allegri. Ronaldo nervoso? Si ma è un fatto tecnico, non per problematiche da spogliatoio".