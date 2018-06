L'ex centrocampista di Juventus e Bologna Giancarlo Marocchi parla del mercato dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport: “Secondo me siamo all’inizio di questo mercato e arriveranno tanti addii. Jorginho dal Napoli sembra di sì, so che Miralem Pjanić può lasciare la Juve, l’Inter mi sembra più interessata a Radja Nainggolan. Mousa Dembélé? Siamo in un momento di evoluzione del mercato e credo che alla fine il suo manager cercherà un po’ di coinvolgerli tutti, per fargli guadagnare il più possibile, perché a occhio potrebbe anche interessare a tutti dopo che saranno partiti un po’ di giocatori”.