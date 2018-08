L'ex- esterno della Juventus, Massimo Mauro, sulla sua rubrica "Visti dall'ala" de La Repubblica ha scritto dei bianconeri: "La Juve invece continua a fare la Juve. Gioca passeggiando e la capacità- possibilità di Allegri di cambiare 3/4 giocatori a partita è un'arma micidiale nella serie A. Diciamo che il campionato della Juve sta diventando una infinita passerella per la gloria dei calciatori. La chiave come affermavo la settimana scorsa è il comportamento dei centrali difensivi: se Bonucci e Chiellini giocano come contro la Lazio, allora i laterali di difesa Alex Sandro e Cancelo possono attaccare a tutta e dare ancora più potenza ad una fase offensiva già enorme. Circa Ronaldo, per me sta facendo la persona intelligente, sta capendo i meccanismi, si sta inserendo nel modo giusto. Non ha fatto ancora gol, ma un po' di sfiga - vedere la palla che gli è rimasta indietro sul gol di Mandzukic: sbagliato parlare di errore - per un fuoriclasse come lui ci può anche stare".