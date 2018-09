Massimo Mauro commenta il momento della Juventus sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Focus su Paulo Dybala: “In questo momento lo definirei un ‘dolce problema’. Finora nelle grandi partite è stato decisivo solo contro il Barcellona. Gli manca continuità nei match più importanti. E se non la trova diventa difficile essere inamovibile in squadre di grandissimo livello come questa Juve. Certo, potrebbe riciclarsi in un ruolo alla Douglas Costa: entrare dalla panchina negli ultimi 30’ e cambiare le partite. Ma non credo che, a differenza del brasiliano, lui possa accontentarsi di questo”.