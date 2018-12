, procuratore di Cristiano Ronaldo, celebra l'attaccante della Juventus in una lettera pubblicata da Record:L'ambizione di essere sempre il migliore - così come è realmente - gli impedisce di cadere nel solco della stagnazione.Fu nel gennaio 2018 che il futuro cominciò a essere disegnato. All'epoca gli dissi che sarebbe stato complicato, anche se non impossibile, perché continuo a credere che nulla sia impossibile. Coincidenza delle coincidenze, il sorteggio dei quarti di finale di Champions League ha dato Real Madrid-Juventus ed è stato proprio prima della partita di Madrid che ho avuto il primo incontro con i dirigenti italiani. Poi, l'idea è stata alimentata e maturata e due o tre mesi dopo.C'era stato un ciclo fantastico a Madrid, come era già successo a Manchester. Un ciclo in cui il migliore del mondo ha scritto non solo la sua storia, ma anche dipinto i colori d'oro della storia di un Real Madrid che prima del suo arrivo, era ad anni luce di distanza da un Barcellona allora considerato come la migliore squadra. E 'stato il giocatore più decisivo e il primo responsabile per l'accorciamento della differenza di livello con i catalani, è stato il giocatore che ha cambiato il Real Madrid e la serie di vittorie degli ultimi nove anni (e le ultime Champions, oserei dire, le conquistò praticamente da solo), è stato il giocatore che ha superato i nomi storici del club, battendo e stabilendo nuovi record.perchè desiderava continuare a dare prova di essere il migliore del mondo di tutti i tempi, senza paura di qualunque cosa, ma con il gusto della sfida, con la determinazione, l'ambizione e l'audacia che fanno parte del suo DNA.