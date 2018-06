Thomas Meunier, terzino del Belgio e del Psg è da tempo nel mirino della Juventus. Il laterale belga ha parlato del suo futuro a Sport/Foot Magazine dichiarando: “Essere al Paris Saint-Germain è una grande occasione per me, anche in panchina. Ci sono milioni di giocatori che sognano di stare nei miei panni. Le cose probabilmente cambieranno con l’arrivo del nuovo allenatore, ma se avrò un incontro con Tuchel e mi dirà che sono la sua seconda scelta, dovrò dare il mio parere. Il mio obiettivo è quello di sfondare, ma voglio andarmene dal PSG dicendo a me stesso: hai fatto ciò che dovevi fare”.