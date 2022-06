Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, protagonista della nazionale U19 e grande rivelazione della passata stagione ha parlato ai microfoni di Tuttosport: "È stata una stagione entusiasmante. Ho girato tre gruppi con la Juventus, Under 23, Under 19. Se devo pensare a come l’ho vissuta io, direi che è stata una stagione da 10. Esordire in Champions allo Stadium è stato incredibile. Vorrei vincere con la maglia della Nazionale. in bianconero vorrei vincere la Champions. Prima sognavo l’esordio e quello l’ho fatto, ora sogno il trofeo"