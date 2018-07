Qual è il futuro di Cristiano Ronaldo? Se lo chiedono tutti, in Italia, in Spagna e anche nel resto del mondo. La prossima avventura del fenomeno portoghese è un vero trend topic da più di una settimana, tra notizie, indizi e indiscrezioni. Sulla vicenda è intervenuto anche Luka Modric, compagno di squadra di CR7 al Real Madrid. Dopo la partita della Croazia, ai microfoni di As e L'Equipe, ha dichiarato: “Vediamo cosa succede. Non penso che se ne andrà e mi piacerebbe che rimanesse perché è il miglior giocatore del mondo, quindi spero rimanga da noi. Alla fine penso che resterà, questa è la mia opinione: non riesco a immaginarlo in nessun’altra squadra europea”