Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato su Libero del mercato bianconero: '' La Juve da tempo ha messo gli occhi su De Ligt, difensore dell’Ajax e della nazionale olandese: non ha ancora concluso il trasferimento per le richieste esorbitanti della sua società (75 milioni), ma lo farà grazie ai buoni uffici di Raiola, procuratore del giocatore. Il giocatore ha comunque già avuto contatti telefonici con Sarri e non ci sono dubbi che sarà il rinforzo per il reparto difensivo, come lo sono Rabiot e Ramsey per il centrocampo. L’essersi mossa per tempo ha permesso alla Juve di evitare aste per assicurarsi questi due ottimi giovani (presi a parametro zero), di cui aveva necessità per ringiovanire la rosa e aumentarne il tasso di qualità. Ottima anche la scelta di far rientrare Buffon come secondo di Szczesny: sarà importante anche nello spogliatoio per il carisma che lo contraddistingue. Non partirà Dybala che Sarri cercherà di rivalutare, mentre se ne andranno Mandzukic, Khedira e Cancelo, quest’ultimo per fare cassa stante la spesa che verrà fatta per acquistare De Ligt. In transito Higuain, che alla fine dovrebbe approdare alla Roma nonostante la sua ritrosità. È ciò che i giallorossi aspettano per dare il via libera a Dzeko verso l’Inter e Zaniolo alla Juve''.