Ex difensore della Juventus e oggi allenatore della Sambenedettese,parla a Sky Sport dopo l'amichevole con la Roma: "Vogliamo essere protagonisti nel nostro girone, il più competitivo ella Serie C. Stiamo provando a fare una stagione importante, ci mancano alcuni giocatori per rinforzare una rosa già importante: siamo felici perché per noi questa è stata una partita di prestigio. Samb con anima sudamericana? Sì, il presidente ha vissuto 25 anni in Argentina ed è innamorato del Paese".- "Come tifoso è stata una cosa inattesa. E di un'intelligenza impressionante: Pirlo è amato da tutta Italia, ho avuto la fortuna di conoscerlo ed è una persona silenziosa ma simpatica. Ha tanto carisma, se facciamo il paragone con Zidane, che ha iniziato con un altro percorso perché era il secondo di Ancelotti, Andrea ha lo stesso carisma di Zizou e non ha neanche bisogno di parlare. Giocatori come Ronaldo lo sentono? Non solo lui, ci sono tanti leader, tante persone importanti che hanno giocato in dieci anni di Nazionale con lui. E poi, è un grande uomo".- "Parliamo di due mostri, penso che per il gioco di Ronaldo serva più una punta che ti porta via il centrale come Suarez. Cavani si muove più liberamente, io penso che i migliori anni di Cristiano siano stati con Benzema, che giocava come punto di riferimento. Cavani conosce già il calcio italiano? Sì, però a quei livelli, con i fuoriclasse che ci sono, le abitudini sono le stesse in tutto il mondo".- "E' un sogno lontano, sono realista e ad oggi non ci penso, ma neanche tra uno, due o quattro anni. E' lontano e magari non succede, sono felice di poter allenare in Italia e dovrò fare il mio percorso di crescita".- "Impressionante, mi colpisce anche la crescita a livello societario. Quando sono arrivato a Bergamo c'erano due campi a Zingonia, oggi sono a livello di Milan, Juve o Inter e si vede in campo. Di Percassi posso solo parlare bene perché mi ha portato lui in Italia. Quando sono arrivato, per un punto non siamo arrivati in Coppa Uefa: ora si merita tutto questo, sanno fare calcio per bene".- "Il passato a Napoli non penso pesi. Sono passati tanti anni. Il problema è quando arrivi in un posto e dici subito di amare quella maglia. Io amo la maglia del Penarol e quella dell'Uruguay, voglio bene alla Juve e all'Atalanta. Non vendo fumo, non bacio la maglia se faccio gol. Bisogna essere rispettosi di tutti, pensate a Pirlo: ha giocato nel Milan, nell'Inter, nella Juve. E cosa si dice di lui? Cavani è uguale, ha giocato in più club ma non vedo il problema a immaginarlo in bianconero".