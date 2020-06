Gli Stati Uniti e l'MLS dopo la Juventus per Cristiano Ronaldo? "C'è una possibilità". A confessarlo è l'ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United Nani, oggi capitano di Orlando City, che a ESPN rivela: "Un paio di anni fa mi ha detto che probabilmente chiuderà in America. Non è sicuro al 100%, ma è probabile. C'è una possibilità".