L'ex attaccante del Psg Pauleta tesse le lodi di Mbappé in un'intervista rilasciata a L'Equipe: "È un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento. Ha raggiunto un livello molto alto e ha già vinto molto, anche se è ancora solo all'inizio della sua carriera. Può raggiungere il livello di Lionel Messi o Cristiano Ronaldo e vincere diversi Palloni d'oro. Il Psg ha fatto molto per lui, spero che rimanga. Quando si è giovani, si può sempre continuare a imparare e andare ancora più in alto. Kylian mi ricorda Cristiano Ronaldo, che ha anche iniziato a giocare esterno e poi si è accentrato. Lo vedo anche come un numero 9".​