Juventus, Chelsea e ultimo il Barcellona si sono messi sulle tracce di Benjamin Pavard e lo stesso difensore apre al mercato. Il francese, il cui contratto con il Bayern Monaco scade nel 2024, svela a L'Equipe i piani per il futuro: "Discussioni per il rinnovo? No, non ce ne sono. Per il momento sono concentrato sul Mondiale, sull'essere il più performante possibile per un club molto grande, uno dei migliori al mondo. Ho un immenso rispetto per il Bayern, ho imparato cosa serve ai più alti livelli ed è un onore indossare questa maglia. Poi, sono sette anni che sono in Germania, ho vinto tutto con il club. Non sono contrario a scoprire un nuovo progetto. Può essere arrivato il momento. Perché non scoprire un nuovo Paese, una nuova cultura? Serve però che il progetto sportivo sia interessante".



COSA CERCA - "Accettare nuove sfide, scoprire un altro calcio, una nuova cultura... Ma metto la questione sportiva al di sopra di ogni altra cosa. Sono in un club molto grande, quindi non me ne andrò per niente. Non sto facendo uno scenario di fantasia, vedremo quali sono le opzioni e discuteremo con il Bayern".