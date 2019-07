Andreas Pereira ha parlato al Sun del futuro di Pogba, obiettivo di mercato di Juventus e Real Madrid: ''Sono pronto a rubargli il telefono pur di farlo rimanere. È una grande persona all'interno di questo gruppo, è davvero importante per noi. Imparo da lui ogni giorno. È uno dei miei amici più cari, sono qui con lui da quando avevo 16 anni, quindi è come uno di famiglia per me''.